बीसीसीआई के बॉस सौरव गांगुली के इस विचार से गदगद हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन रॉबर्ट्स मानते हैं कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) का चार देशों के बीच टूर्नामेंट का आइडिया काफी इनोवेटिव है. गांगुली ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक अन्य टीम के बीच वनडे टूर्नामेंट कराने का विचार रखा है, जिसे हर ओर से सराहना मिल रही है. ध्यान दिला दें कि सौरव गांगुली की ही जोरदार पहल पर भारत में हाल ही में पिंक बॉल से डे-नाइट टेस्ट मैच खेला गया था.

So happy for young tufan from the remote district of Birbhum to win the My11 circle contest in the World Cup .. the prize money will help him to be a graduate in history ..he beat my team consistently..@my11circle@bcci@JayShah@ThakurArunSpic.twitter.com/YJX9QU9HNY