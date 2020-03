वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, फैन्स के आ रहे हैं ट्विटर पर ऐसे रिएक्शन..

खास बातें वसीम जाफर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्डों से भरा पड़ा है करियर वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच खेले..

घरेलू क्रिकेट के सुपरस्टार वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. 41 साल के वसीम जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट मैच में 5 शतक और 11 अर्धशतक जमाए हैं. भारत के लिए वसीम ने 2 वनडे मैचों में भी अपनी उपस्थिती दर्ज कराई है. इसके अलावा टी-20 मैचों में वसीम जाफर ने 23 मैच खेलकर 616 रन बनाए हैं. हालांकि भारत के लिए वसीम जाफर को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन घरेलू क्रिकेट में एक से एक रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. वसीम जाफर ने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 260 मैच खेले और इस दौरान 19410 बनाए जिसमें 57 शतक और 91अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में भी वसीम जाफर (Wasim Jaffer) काफी सफल रहे हैं. अपने करियर में वसीम जाफर ने ज्यादातर मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेले और फिर बाद में विदर्भ के लिए भी खेलते हुए नजर आए.

वसीम जाफर ने अपने करियर में कुल 111 लिस्ट ए मैच खेलते हुए 4849 रन बनानें में कामयाबा पाई. वे रणजी क्रिकेट (Ranji Trophy) के इतिहास में ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम 150 रणजी मैच खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में वसीम जाफर के नाम 40 शतक है जो एक रिकॉर्ड है.

दिलीप ट्रॉफी (DULEEP TROPHY) के इतिहास में वसीम जाफर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दिलीप ट्रॉफी में उनके नाम 30 मैच की 54 पारियों में कुल 2545 रन दर्ज है, वहीं ईरानी ट्रॉफी (IRANI TROPHY) में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. ईरानी ट्रॉफी में वसीम ने 12 मैच की 22 पारियों में कुल 1294 रन बनाए हैं. वसीम जाफर के द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा के बाद क्रिकेट फैन्स के रिएक्शन ट्विटर पर आने शुरू हो गए हैं.

Over 200 fc matches, Over 20k runs, over 300 catches. @WasimJaffer14 bids adieu to cricket. The man has just 5,000 followers, come on cricket twitter, lets get him 20k followers, the same as his first class runs. Gentle giant of Indian cricket. Let's trend #ThankyouJaffer — Viraj (@cric_mirage) March 7, 2020

A shining example of true love for cricket. #ThankYouJaffer — Ishaan (@ishaan_lahiri) March 7, 2020

@WasimJaffer14 Thank you for good memories... You were example of determination, hard work and dedication Wishing you happy retirement... Hope @BCCI uses your knowledge and skills in the best possible way! #ThankyouJafferhttps://t.co/zus0ANKwya — Atul J. Dolas (@atuldolasj) March 7, 2020

