क्रिकेट न्यूजीलैंड ने #Throwback के तहत पोस्ट किया रवींद्र जडेजा का यह बेमिसाल कैच, VIDEO

क्रिकेट के मैदान पर कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो प्रतिद्वंद्वी देशों के जहन में घर कर जाती हैं. और इस साल एक मार्च को रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का एक बेमिसाल कैच इतना शानदार रहा, जिस क्रिकेट न्यूजीलैंड (Cricket New Zealand) आज वीरवार को #throwbackthursday के तहत अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करने से खुद को नहीं रोक सका. रवींद्र जडेजा ने हेडिग्ले ओवल में खेले गए टेस्ट में 1 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा कैच लपका की सभी की आंखें खुली की खुली रह गयीं. जडेजा ने इस मैच में एक हाथ से इतना बेहतरीन कैच लपका कि कमेंटेटर व पूर्व विकेटकीपर इयान स्मिथ के मुंह से निकला, "संभवत: खेल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक आउटफील्ड कैच"

#ThrowbackThursday | "Quite possibly one of the greatest outfield catches in the history of the game!"



