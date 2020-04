कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान इस क्रिकेटर ने की शर्मनाक हरकत, शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण पूरी में हाहाकार मचा है. अबतक इस महामारी से लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं. कोरोना के खतरे को देखते हुए ज्यादातर देशों में लॉकडाउन लागू है. इसी बीच क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर आई है. मीडिया में आई खबरों के अनुसार इंग्लैंड (England Cricket) क्रिकेटर जॉर्ज हैंकिंस (George Hankins) लॉकडाउन के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हैं. यह घटना 19 अप्रैल की बताई जा रही है जब पोर्ट्समथ रोड पर जॉर्ज शराब की नशे में गाड़ी चला रहे थे. गाड़ी चलाने के क्रम में उन्होंने एक दूसरी गाड़ी को टक्कर भी मार दी थी. इस घटना के बाद हैंकिंस को गिरफ्तार कर लिया गया है.

A #Gloucestershire#cricketer has been charged with drink-driving after a car crash in Surrey. Batsman #GeorgeHankins, of #Keynsham, was arrested after the collision in #Portsmouth Road, #Cobham.#TrustedNews#Trending#BREAKING#bbcnews#sportshttps://t.co/CH9pRndrtspic.twitter.com/cDZA7tgatK