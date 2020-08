भारत के पूर्व क्रिकेटर और यूपी कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन

रविवार को हालांकि उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर से हालत खराब हो गई और शाम साढ़े 4 बजे अचानक कार्डिक अरेस्ट होने से उनका निधन हो गया. बता दें कि कोरोना के कारण चेतन के किडनी में संक्रमण ज्यादा बढ़ गई थी. चेतन चौहान (Chetan Chauhan) भारत के ओपनर बल्लेबाज रहे थे. अपने करियर में चौहान ने 40 टेस्ट, 7 वनडे मैच खेले थे.

Former Indian cricketer & opening batsman #ChetanChauhan has passed away due to complications due to #coronavirus@BCCI Om Shanti. — Balaji Laxman Subramanian ???????? (@LaxmanShriram78) August 16, 2020

ओम शांति ।

1983 world cup winner and member of parliament , BJP leader Chetan Chauhan ji is no more.#ChetanChauhanpic.twitter.com/GqsBidCU2M — Alok Ranjan (@itsalokranjan) August 16, 2020

Just heard our beloved #ChetanChauhan ji is no more. Will miss him ... https://t.co/tpw4QULE4a — Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) August 16, 2020

चेतन चौहान (Chetan Chauhan) और सुनील गावस्कर की ओपनर जोड़ी काफी हिट रही थी. दोनों ने बतौर ओपनर टेस्ट में 12 बार शतकीय साझेदारी करने का कमाल किया था तो वहीं बतौर ओपनर दोनों ने मिलकर 3 हजार से ज्यादा रन बनाए. भारत के लिये 40 टेस्ट खेलने वाले चौहान लंबे समय तक सुनील गावस्कर के सलामी जोड़ीदार रहे. वह दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में भी विभिन्न पदों पर रहे और आस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम के मैनेजर भी थे.

