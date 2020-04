मशहूर एक्टर इरफान खान के निधन पर क्रिकेटरों का दिल रोया, बोले- आप जल्दी हमें छोड़ कर चले गए..

'भारत के दिग्गज और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर इरफान पठान को याद किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इरफान के जाने की खबर सुनकर काफी निराश हूं, वह मेरे हमेशा फेवरेट एक्टर रहे हैं. मैंन उनकी काफी फिल्में देखी है. आखिरी बार अंग्रेजी मीडियम देखी. उनकी एक्टिंग काफी स्वाभाविक थी, वह कमाल के थे. उनकी आत्मा को भगवान शांती दे.'

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I've watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace.

Condolences to his loved ones. pic.twitter.com/gaLHCTSbUh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 29, 2020

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने ट्वीट कर अपना रिएक्शन दिया और लिखा कि उनका जाना काफी दुख दे गया है, उनके परिवार के प्रति मेरी सहानुभूति है. आप मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं, आप हमें छोड़कर जल्दी चले गए. आपके द्वारा किया गया काम हमेशा हमारे जेहन में रहेगा. 'रेस्ट इन पीस'

Saddened to hear about #IrrfanKhan's demise. My heartfelt condolences to his family. One of my favourite actors, gone too soon. His work will live on forever. RIP, Irrfan. pic.twitter.com/nEbbiPfEu7 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 29, 2020

RIP #IrrfanKhan — lets stay indoors India ???????? (@ashwinravi99) April 29, 2020

Just last week was watching English Medium, he was a big talent and a versatile actor. In my prayers, rest in peace legen#RIP#IrrfanKhanpic.twitter.com/vzfmWsCyxv — Reema Malhotra (@ReemaMalhotra8) April 29, 2020

Shocked to hear of the demise of Irrfan Khan one of the most amazing actor of our time May his work always be remembered and his soul rest in peace #IrrfanKhanpic.twitter.com/LMw7KxwH7u — Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) April 29, 2020

Heartbroken. Don't know why but this loss feels personal. RIP Irrfan, you made Indian cinema richer with your presence. Great great loss for the nation. #IrrfanKhanpic.twitter.com/h83Dhj2r0D — Siddharth Kaul (@sidkaul22) April 29, 2020

बता दें कि उनकी हालिया फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी जिसमें उनके साथ करीना कपूर भी थी. इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से फिर से हर किसी का दिल जीत लिया था.

There are actors who have the ability to move you with every performance, irrespective of role or medium! Irrfan Khan was one of those rare gems! Indispensable. He went too soon! RIP! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) April 29, 2020

भारत के पूर्व दिग्गज ओपनर गौतम गंभीर भी इरफान के जाने से सदमें हैं. उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो अपने परफॉर्मेंस से आपके दिल और दिमाग में छा जाते हैं. इरफान बिल्कुल वैसे ही एक्टर थे. आप जल्दी चले गए.

A great actor and a great talent. Heartfelt

Condolences to his family and well - wishers #IrfanKhan — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 29, 2020

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग भी इरफान के नहीं रहने से अपनी श्रद्धांजलि ट्विट के माध्यम से दी है. उन्होंने लिखा, एक महान एक्टर को हमने खो दिया, उनके परिवार के साथ मेरी सहानुभूति है.

Saddened to hear the passing away of #IrrfanKhan. A wonderful actor. Gone too soon. My heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) April 29, 2020

भारत के पूर्व कोच अनिल कुंबले ने भी ट्वीट कर एक्टर इरफान खान को याद किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में उन्हें एक महान एक्टर करार दिया और साथ ही लिखा कि उनके जाने की खबर सुनकर काफी दुख पहुंचा है.