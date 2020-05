कराची प्लेन क्रैश के बाद उड़ी पाकिस्तानी क्रिकेटर की मौत की खबर, अब सामने आकर खिलाड़ी ने दिया रिएक्शन

यासिर शाह के मरने की उड़ी खबर

खास बातें पाकिस्तान प्लेन क्रैश के बाद यासिर शाह की मौत की खबर उड़ी

सोशल मीडिया पर क्रिकेटर यासिर शाह के निधर की उड़ी अफवाह

यासिर शाह ने ट्वीट कर इस बात को झूठा करार दिया

पाकिस्तान (Pakistan) के कराची में शुक्रवार को एक यात्री विमान उतरने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह प्लेन लाहौर से कराची आ रहा था. प्लेन में आई तकनीकी खराबी की वजह से हादसा हुआ. इस घटना में बहुत से लोगों की जान चली गई. इस दुर्घटना में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. इस घटना के होने के बाद ट्विटर पर एक खबर ने जोर पकड़ ली कि पाकिस्तानी क्रिकेटर यासिर शाह (Yasir Shah) भी प्लेन में सवार थे और उनकी भी मौत प्लेन के क्रैश होने के बाद हो गई. यह खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा. फैन्स यासिर शाह (Yasir Shah) को लेकर चिंतित रहने लगे. जब यह खबर जोर पकड़ी को इस बात की सच्चाई सामने आए. खुद याहिर शाह ने ट्वीट कर अपने होने का सबूत किया और लिखा कि, अल्लाह की करम से मैं ठीक हूं और अपने घर पर मौजूद हूं. हम उन सबके लिए दुआ करते हैं जिन्होंने इस क्रैश में अपने परिवार वालों को खोया है, अल्लाह मरने वाले लागों को को जन्नत दें.' हालांकि कुछ देर के बाद यासिर ने अपना यह ट्वीट डिलीट कर दिया.

People Fake News on Social Media That Pakistan Spinner Bowler Yasir Shah Died in Plane Crash Today It is Totally Fake ..... pic.twitter.com/3Ci9msKxnk — Bilal (@BilalAh48344244) May 22, 2020

Heart Breaking News:

Pakistani Test Cricketer Yasir Shah Died in Plane Crush Karachi..

According to BCC news Yasir shah was in the plane when this incident was happend

May Almighty Allah give him heighest rank in jannah pic.twitter.com/U2fFpKzehN — SOHAIL AHMAD BHAT (@SOHAILAHMADBHA3) May 22, 2020

Sir, there is a news circulating on social media quoting BBC, that cricketer yasir shah died in this plane crash.. Plz clear it. — Sheikhtanveer (@Sheikht61431419) May 22, 2020

Did Yasir Shah(Pakistani Cricketer) Died in the recent Plane Crash in Karachi, Pakistan? — سید شعیب ⭐ (@IamSyedShoiab) May 22, 2020