ऋषि कपूर ने दुनिया को कहा अलविदा, क्रिकेटर्स शोक में- बोले- हमारा बॉबी चला गया

वहीं, उनकी वाइफ गीता बसरा ने भी ट्वीट कर इस बेहतरीन अदाकारा को ऋधांजली अर्पित की है. आईपीएल (IPL) में धोनी (Dhoni) की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी अपने ही अंदाज में ट्वीट कर इस महान कालाकार को अपनी ओर से याद किया है. सीएसके (CSK) ने ट्वीट पर ट्वीट कर लिखा है, हमारा बॉबी (Bobby) चला गया.

Woke up with this very sad news @chintskap is no more #RIPRishikapoor ji Condolence to the family.. — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 30, 2020

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर लिखा कि, ऋषि कपूर के जाने से दिल टूट गया है. उनके आत्मा को शांती मिले.

Extremely disheartened to learn about the passing away of #RishiKapoor ji. Heartfelt condolences to his family. Om Shanti ! pic.twitter.com/fXcbomrpN5 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 30, 2020

गौरतलब है कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने राज कपूर की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' से बॉलीवुड की दुनिया में अपना कदम रखा था. अपने डेब्यू रोल के लिए ऋषि कपूर को नैशनल फिल्म अवॉर्ड से भी नवाजा गया था. इसके बाद वह फिल्म 'बॉबी' में नजर आए थे. अपने करियर में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) रोमांटिक हीरो के तौर पर जाने गए. अपनी दूसरी पारी में कपूर साहब ने कैरेक्टर्स किरदार को निभाना शुरू किया था.

Extremely sad to hear about the demise of #RishiKapoor ji. My heartfelt condolences to his family and loved ones pic.twitter.com/PJUfmCx9hk — VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 30, 2020

इसके अलावा हाल के समय में उन्होंने निगेटिव किरदार से भी हर किसी का दिल जीतने में सफल रहे थे. ऋतिक रोशन वाली अग्निपथ में उनके निगेटिव किरदार ने हर किसी को बता दिया कि वो नकारात्मक में भी कमाल कर सकते हैं.