IPL 2020: आईपीएल के 7वें मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को दिल्ली कैपिटल्स (CSK vs DC) ने 44 रनों से हरा दिया. इस जीत में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने कमाल की पारी खेली और 64 रन बनाए. युवा ओपनर बल्लेबाज को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. टूर्नामेंट में सीएसके को लगातार दूसरी हार मिली है. धोनी की टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे. मैच के बाद भारत के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग (Virendra Sehwag) ने अपने ट्वीट के जरिए चुटकी ली और सीएसको के अगले मैच में ग्लूकोज़ पीकर आने के लिए कहा है. सहवाग ने सीएसके की हार के बाद ट्वीट किया और लिखा, 'चेन्‍नई के बल्‍लेबाज आसानी से रन नहीं बना सके, ग्‍लूकोस चढ़वाके आना पड़ेगा अगले मैच से बैटिंग करने.' सहवाग का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है.

Chennai ke batsman simply not getting going. Glucose chadwaake aana padega next match se batting karne.