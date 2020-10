CSK vs MI: Ruturaj Gaikwad ने जमाया धांसू फिफ्टी, लोगों ने कहा, CSK में जगह हुई पक्की..

CSK vs KKR: ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) ने केकेआऱ के खिलाफ शानदार अर्दशतक जमाने का कमाल कर दिखाया. आईपीएल में यह उनका दूसरा अर्धशतक है. ऋतुराज ने लगातार 2 IPL मैच में अर्धशतक जमाने का अनोखा कमाल किया है. ऐसा कर 23 साल के इस बल्लेबाज ने अपना नाम उसन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर लिया है जिन्होंने साल 2020 के आईपीएल में लगातार अर्धशतक जमाए हैं. 2020 आईपीएल में लगातार अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाजों में केएल राहुल (KL Rahul), संजू सैमसम (Sanju Samson), शिखर धवन (Shikhar Dhawan), देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal), और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) शामिल है. गायकवाड़ ने अर्धशतकीय पारी खेलकर सीएसके में अपनी जगह मजबूत कर ली है. केकेआऱ के खिलाफ ऋतुराज ने 37 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया. सीएसके के खिलाफ केकेआऱ ने पहले खेलते हुए 172 रन बनाए.

#Gaikwad has done it yet again with his confident and well balanced batting. ????



He seems to be a great opener that #CSK has found and grooming him will bear amazing results for them in the future!



Also, the way he plays with #Rayudu is simply amazing.