CSK vs KKR: आखिरी गेंद CSK को जीत दिला रवींद्र जडेजा सोशल मीडिया पर छाए, तारीफ में बने रोचक Memes

जडेजा के 'धमाके' पर CSK के कप्‍तान MS धोनी बोले, 'वह हमारी टीम के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने...'

All of us at home right now

Thank you @imjadejapic.twitter.com/PJz8kOGTMv