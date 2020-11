CSK vs KXIP, IPL 2020: एमएस धोनी ने आईपीएल से संन्यास को लेकर अपना नजरिया किया साफ, बोले कि...VIDEO

एमएस धोनी से टॉस के समय यह सीधा सवाल प्रेजेंटर और न्यूजीलैंड के पूर्व सीमर डैनी मौरिसन ने किया था. जब मौरिसन ने उनसे पूछा कि क्या यह येलो जर्सी में उनका आखिरी मुकाबला है, तो धोनी ने दो शब्दों में सबकुछ कह दिया-डेफनेटिली नॉट! मतलब यह है कि इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन कैसा भी रहा है, भले ही टीम फिसड्डी बन गई हो, लेकिन चेन्नई के मैनेजमेंट का भरोसा पूरी तरह से धोनी पर है और अगले साल वह ही आईपीएल में खेलते दिखाई पड़ेंगे.

वैसे धोनी के खेलने की बात को इसलिए भी बल मिलता है कि अगले आईपीएल खेले जाने में भी ज्यादा समय नहीं बचा है. अगले साल नीलामी होगी और होली के आस-पास टूर्नामेंट हो जाएगा. ऐसे में माही भी चाहते होंगे कि इस साल जो वह नहीं कर सके, या जो धब्बा उस साल उनके माथे पर लगा है, वह उसे मिटाते हुए अगले साल सुनहरी यादों के साथ आईपीएल से विदा हों. बहरहाल, जैसे ही धोनी ने 'डेफनेटिली नॉट' कहा, उनका जवाब सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया और दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटरों ने उनके मैसेज को हाथों-हाथ लिया, तो एमएस धोनी के सवाल पर जवाब देने की देर भर थी, फ्रेंचाइजी ने इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट करने में देर नहीं लगायी.

धोनी के प्रशंसकों ने भी मैसेज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में देर नहीं लगायी.

Dany: It could be your last game in Yellow?



Dhoni: Definitely NOT.#IPL2020#WhistlePodu#CSKvKXIPpic.twitter.com/5yj9VgxeTH