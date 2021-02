डेल स्टेन की हुई जेम्स एंडरसन से तुलना तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बोला- 'मैं तो यहां सोफा पर बैठकर'

IPL 2021: नीलामी में इन खिलाड़ियों पर दांव लगा सकती दिल्ली कैपिटल्स

दरअसल जिस ट्वीट कर डेन स्टेन का रिएक्शन आया है उस ट्वीट में उनका और जेम्स एंडरसन की तुलना हो रही है. खासकर एशिया में दोनों गेंदबाजों के पऱफॉर्मेंस को लेकर ट्वीट में रिकॉर्ड दर्शाया गया है. इस ट्वीट पर स्टेन ने रिएक्शन दिया है. स्टेन के द्वारा लिखी गई बात फैन्स का दिल भी जीत रहा है.

The only comparison required is that Jimmy is still going and I'm watching from my 20/20 sofa.

He's a legend and seems to be getting better with age