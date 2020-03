दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ने छोड़ा अपना देश, अब इस टीम के लिए खेलेंगे..

दक्षिण अफ्रीकी टीम (South Afroca Cricket Team) के लिए 9 टेस्ट मैच खेल चुके स्पिनर ऑफ स्पिनर डेन पीट (Dane Piedt) ने बड़ा फैसला लेते हुए देश छोड़कर अमेरिका में बसने की तैयारी कर ली है. पीट ने आईसीसी एलीट सदस्‍य देश साउथ अफ्रीका को छोड़कर अमरिका की ओर से खेलने का फैसला कर लिया है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो में दिए अपने बयान में डेन पीट ने कहा उन्हें अमेरिका की ओर से माइनर लीग टी20 टूर्नामेंट खेलने का न्यौता मिला है जिसके बाद मैंने वहां करार कर लिया है. डेन पीट ने कहा है कि साउथ अफ्रीकी टीम में उनके लिए जगह नजर नहीं आ रही थी ऐसे में मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया. वैसे कोरोनावायरस के कारण वो अभी दक्षिण अफ्रीका में ही रूकेंगे. बता दें कि डेन पीट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच खेलकर डेब्यू किया था. अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 3 दफा 4 विकेट तो वहीं एक बार 5 विकेट लेने का कमाल किया है. बता दें कि अमेरिकी टीम (USA Cricket) को पिछले साल ही आईसीसी (ICC) ने वनडे टीम का दर्जा दिया है. डेन पीट ने ट्विटर पर भी अपनी फोटो पोस्ट की है और फोटो में कैप्शन देते हुए नई शुरूआत लिखा है. उनके फोटो पर फैन्स और क्रिकेटर के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर ऐशवेल प्रिंस ने कमेंट कर उन्हें नई शुरूआत के लिए ऑल द बेस्ट कहा है. गौरतलब है कि साल 2019 में जब दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई थी तो पीट टीम का हिस्सा थे.

रांची टेस्ट में डेन पीट की काफी धुनाई हुई थी और 18 ओवर में 101 रन लुटाए थे. यह टेस्ट मैच साउथ अफ्रीकी टीम की ओर से उनका आखिरी टेस्ट मैच था. इस टेस्ट मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने दोहरा शतक जमाने का कमाल कर दिखाया था.

All the best on the new journey @dane_piedt63. Wishing you and Mrs well in the land of the Free USA