दानिश कनेरिया एक बार फिर नए आरोपों के साथ पाकिस्तान सरकार और पीसीबी पर बरसे

खास बातें कुछ दिन पहले शोएब अख्तर ने किया था खुलासा दानिश के साथ धर्म के कारण खराब बर्ताव का खुलासा पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं 61 टेस्ट

हाल ही में शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) के बयान के कारण भारत और पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेटप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने अपने साथ हुए खराब बर्ताव का दर्द एक बार फिर से बयां किया है. स्पॉट फिक्सिंग के कारण आजीवन प्रतिबंध झेल रहे लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने शनिवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और देश की सरकार पर नए आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रतिबंध लगने के बाद इन दोनों ने उनकी कोई मदद नहीं की.

Now on any inaction from @pid_gov and @TheRealPCB on my matter will give an opportunity to the world to prove that I am being discriminated. @ImranKhanPTI should not give a single chance to others to do politics on this issue. It is a time for them to do course correction. n/n — Danish Kaneria (@DanishKaneria_) December 28, 2019

कनेरिया ने ट्विटर पर लिखा, "यह सच है कि मेरे कबूलनामे के बाद मुझे पाकिस्तान सरकार या बोर्ड से किसी तरह का समर्थन नहीं मिला जबकि मेरी ही जैसी स्थिति से निकले अन्य खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं. वो भी पीसीबी के समर्थन के साथ और उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है."

The people of Pakistan never discriminated against me on the basis of religion. I am proud that I played for Pakistan with honesty. Now, it is in the hands of my country's government @pid_gov@ImranKhanPTI and @TheRealPCB to decide my fate. 2/n — Danish Kaneria (@DanishKaneria_) December 28, 2019

39 साल के इस खिलाड़ी ने हालांकि कहा है कि पाकिस्तान की जनता ने उनसे कभी मुस्लिम प्रधान देश में हिंदू होने पर सौतेला व्यवहार नहीं किया. दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 261 विकेट चटकाए. अगर दानिश मैच फिक्सिंग के गोरखधंधे में शामिल नहीं होते, तो निश्चित ही दानिश का रिकॉर्ड और भी ज्यादा बेहतर होता.

It is fact that I didn't get any support from @pid_gov or @TheRealPCB after the ban and my acceptance, where as other players in similar situation play for Pak with a support from PCB and honoured. Any drawn conclusion on this matter would prove @shoaib100mph claim as right. 1/n — Danish Kaneria (@DanishKaneria_) December 28, 2019

कनेरिया ने लिखा, "पाकिस्तान के लोगों ने हालांकि मेरे साथ कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया. मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं पाकिस्तान के लिए पूरी ईमानदारी से खेल सका. अब यह मेरे देश की सरकार, इमरान खान, पीसीबी का मसला है, मेरा भविष्य उनके हाथ में है."