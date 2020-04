इंजमाम उल हक ने ऐसा कहकर बनाया दानिश कनेरिया का मजाक, तो ट्वीट कर दिया जवाब- कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ देता...

दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कनेरिया ने अपने ट्विटर पर एक ट्विट किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निशाना साधा है. दरअसल पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam-ul-Haq) ने यू- ट्यूब चैनल पर एक बयान दिया है जिसमें वो साल 2006 में मुल्तान में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच को लेकर यादें शेयर करते नजर आए हैं. उस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा (Biran Lara) और कनेरिया के बीच हुई मुकाबले को याद करते हुए इंजमाम ने कहा कि 'लारा ने उस टेस्ट में 216 रन बनाए थे जिससे टेस्ट मैच ड्रा हुआ था. उस समय मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था. ऐसे में जब लारा बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैंने कनेरिया के साथ मिलकर उनको आउट करने की रणनीति बनाई थी. मैंने कनेरिया से कहा था कि वो लारा को छेड़े जिससे वो गलत शॉट खेले और हमें उनका विकेट मिल जाए. लेकिन लारा ने कनेरिया की गेंदबाजी पर जमकर प्रहार किया और बड़े शॉट खेले.

I have taken @BrianLara's wicket 5 times in my career. He was a good cricketer. If PCB had supported me, I would have broken many big records. @Inzamam08https://t.co/RJHb3xR1r7