पाकिस्तानी लेग स्पिनर दानिश कनेरिया भारत आना चाहते हैं, कहा वो हमारी धरती है..देखेें VIDEO

पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर फैन्स से बात करने के क्रम में कहा है कि वो भारत आना चाहते हैं. यू-ट्यूब चैनल पर लाइव आकर कनेरिया ने फैन्स के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में इस बात को माना है. कनेरिया से फैन ने जब पूछा कि क्या आपका मन भारत आने का करते है तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल मन करता है, वो हमारी भूमि है, हमारे भगवान वहां बसते हैं तो आने का मन बिल्कुल होता है. बता दें कि दानिश कनेरिया पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था जिसके बाद उन्हें संस्पेंड कर दिया गया था. ट्विटर पर कनेरिया ने लगातार 2 ट्वीट किए हैं जिसमे वो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran Khan) से मदद मांगते हुए अपनी बात रखी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि, 'पाकिस्तान बोर्ड (PCB) मेरे मामले को लेकर सो रहा है, मुझे हिन्दु होने का गर्व है, जय अंबे भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Pakistan PM) मेरी मदद करेंगे. इसके साथ-साथ उन्होंने एक और ट्वीट किए और लिखा कि मैं जल्द ही पाकिस्तान बोर्ड को खत लिखने वाला हूं, और उसका जवाब भी दूंगा, मैं भी पाकिस्तान का नागरिक हूं, मैं खेल नहीं सकता लेकिन कोचिंग तो बन सकता हूं.'

बता दें कि दानिश ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेलकर कुल 261 विकेट चटकाए हैं. इसके अलावा उन्होंने 18 वनडे मैच भी खेले हैं. साल 2010 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इस समय पूरे दुनिया कोरोनावायरस (coronavirus) की मार झेल रहा है.

Pakistan cricket Board sleeping in my case Bec Iam Proud Hindu Jai Ambey ,Bhagwan have mercy on me hope Imran Khan the PM of Pakistan will help I request ,sub ka hoga accept why not mine

I will share soon the letter to pcb and reply of pcb Iam citizen of Pakistan I just ask them to rehabilitate me they are saying No why??????????? I can't play atleast do coaching