इकलौता स्टार क्रिकेटर जिसने बतौर खिलाड़ी और कोच World Cup और IPL का खिताब जीता

लेहमन इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा आईपीएल (IPL) में भी बतौर खिलाड़ी और कोच के तौर पर खेले. लेहमन आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स की टीम की ओर से बतौर खिलाड़ी खेले. हालांकि आईपीएल में उनके खाते में खेलने के लिए सिर्फ दो मैच ही आए लेकिन उस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम शेन वार्न (Shane Warne) की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी.

बाद में उन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) टीम के लिए लेहमन ने कोच की भूमिका भी निभाई. डैरेन लेहमन (Darren Lehmann) की कोचिंग में डेक्कन चार्जर्स की टीम साल 2009 के आईपीएल का खिताब भी जीतने में सफल रही थी. साल 2012 के बाद डेक्कन चार्जर्स की टीम का नाम बदल दिया गया और अब आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के नाम से जानी जाती है.

Players to win World Cup as a cricketer and a coach



Geoff Marsh - 1987 as a player & 1999 as a coach

DARREN LEHMANN - 1999, 2003 as a player & 2015 as a coach#OnThisDay Lehmann won the World Cup as a coach in 2015

Three years later he quits as a coach#BallTampering