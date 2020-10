IPL 2020: बर्थडे के दिन David Warner ने खेली आतिशी पारी, 25 गेंद पर अर्धशतक ठोककर बनाया यह रिकॉर्ड

IPL 2020 SRH vs DC: आईपीएल के अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) ने कमाल करते हुए केवल 25 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया है. दिल्ली (Delhi Capitals) के खिलाफ वॉर्नर का धमाकेदार अंदाज देखने को मिला. बता दें कि आज डेविड वॉर्नर (David Warner) का बर्थडे भी है. बर्थडे पर वॉर्नर ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर हैदराबाद के फैन्स का दिल जीत लिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने कागिसो रबाडा से लेकर अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों की खूब धुनाई की है. वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर का 47वां अर्धशतक ठोक दिया है.आईपीएल में वॉर्नर सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं. वॉर्नर के बाद शिखर धवन और विराट कोहली हैं जिन्होंने 39-39 अर्धशतक अबतक आईपीएल में ठोके हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पॉवर प्ले में 77 रन बनाए. आईपीएल 2020 में पॉवर प्ले में किसी भी टीम के लिए बनाया गया सबसे ज्यादा रन है.

David Warner's 66 is the highest score by a player on his birthday in #IPL

(Prev: 54, Michael Hussey, CSK v KKR, Chennai, 2012).#SRHvsDC#DCvSRH#IPL2020