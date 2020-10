IPL 2020: डेविड वॉर्नर आईपीएल में SRH टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

वॉर्नर आईपीएल में 5000 रन बनाने के बेहद करीब है. अबतक आईपीएल में 5000 या उससे ज्यादा रन विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने बनाए हैं. विराट ने आईपीएल में अबतक 5635 रन बनाए हैं तो वहीं सुरेश रैना के नाम आईपीएल में अबतक कुल 5368 रन दर्ज है. वॉर्नर के आईपीएल में साढ़े 4 हजार रन हो गए हैं.

David Warner 2* becomes 6th player to score 3500+ runs for an IPL team.



Players with 3500+ runs for a team:-



Kohli: 5635 (RCB)

Raina: 4527 (CSK)

Dhoni: 3970 (CSK)

Rohit: 3939 (MI)

ABD: 3879 (RCB)

Warner: 3500* (SRH)#SRHvsRR#SRH