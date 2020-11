SRH vs MI: डेविड वॉर्नर ने रचा इतिहास, बने IPL के सबसे बड़े बल्लेबाज, कोई नहीं कर पाया ऐसा

SRH vs MI: पोलार्ड की आतिशी पारी, 25 गेंद पर 41 रन, लगाए 4 गगनचुंबी छक्के, बनाया रिकॉर्ड

इस सीजन में भी वॉर्नर 500 से ज्यादा रन बनाने में सफल हो गई.वॉर्नर ने 2014 के सीजन में 528 रन बनाए थे, 2015 में 562 रन बनाए इसके अलावा 2016 के सीजन में 848 रन बनाकर कमाल कर दिया. इसके 2017 में 641 रन वॉर्नर ने बनाए हैं. वहीं 2019 में वॉर्नर ने कुल 692 रन बनाकर धमाल मचा दिया था. वॉर्नर ने लगातार आईपीएल सीजन में अपनी बल्लेबाजी से बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है.

Scoring 500+ Runs in A IPL season most times :-



•David Warner - 6

•Virat Kohli - 5

•Shikhar Dhawan - 4



Only David Warner and Virat Kohli scored 500+ runs in a IPL season in 5+ Times.!! pic.twitter.com/VuxhtS3SJa