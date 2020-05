बेटी के साथ वॉर्नर ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल, लोगों ने कहा- आपके बिना TikTok कुछ नहीं Video

सोशल मीडिया पर डेविड वॉर्नर के टिकटॉक (TikTok) वीडियो में धूम मचा रखी है. वॉर्नर हर दिन एक नया (TikTok Video) वीडियो लेकर आ रहे हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने एक वीडियो और शेयर किया हा जिसमें वो अपनी बेटी के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में वॉर्नर और उनकी बेटी जबरदस्त ठुमका लगा रही हैं. वीडियो के शेयर होते ही इंटरनेट पर यह वायरल हो गई हैं. फैन्स के कमेंट भी आ रहे हैं और कई लोगों ने वीडियो देखकर यहां तक कह डाला कि आपके बगैर इस एप का क्या होता. इस वीडियो के अलावा वॉर्नर ने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें वो मशीन के जरिए भुट्टा खा रहे हैं. इतना ही नहीं भु्ट्टा खाने के क्रम में उनको दो दांत भी टूट जाते हैं. वीडियो शेयर कर वॉर्नर ने सभी को हिदायत दी और लिखा कि, इसे घर पर बिल्कुल भी ट्राय ना करें. गौरतलब है कि इस समय पूरी दुनिया में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन है. ऐसे में क्रिकेटर घरों में रहकर अपना पूरा समय या तो परिवार वालों के साथ बिता रहे हैं या फिर (TikTok Video) बनाकर फैन्स और खुद का मन बहला रहे हैं.

Got the moves like jagger, “yeah right” #thumka #cricket pic.twitter.com/FQD8I0vRSt

He's back again, but don't try this at home #copycat#lifehack#anotherwarnertiktokpic.twitter.com/EPKlpKF6yJ