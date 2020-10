IPL 2020: जीत के बाद डेविड वॉर्नर को पकड़कर केक की जंग लड़ते दिखे खिलाड़ी..देखें video

IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ खेले गए मैच में डेविड वॉर्नर (David Warner) ने अपने आईपीएल करियर का 47वां अर्धशतक जमाया और 66 रन की पारी खेली. 27 अक्टूबर को खेले गए मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को 88 रन से हराकर शानदार कारनामा कर दिखाया. जीत के बाद हैदराबाद के खिलाड़ियों ने मिलकर कप्तान वॉर्नर का बर्थडे टीम होटल में मनाया. खिलाड़ियों ने मिलकर वॉर्नर के चहेरे पर जमकर केक लगाई. खिलाड़ियों ने वॉर्नर के हाथ को पकड़ लिया जिससे कप्तान भाग नहीं पाए. खिलाड़ियों ने उनके चहेरे को केक में रंग दिया. इसके बाद वॉर्नर ने अपने साथी खिलाड़ियों ने बदला लिया और केक हर एक साथी खिलाड़ी को लगाने लगे. हैदराबाद ने ट्विटर पर केक के जश्न वाले वीडियो को शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि वॉर्नर और साहा के अर्धशतकीय पारी खेलकर दिल्ली को मैच में पूरी तरह से बाहर कर दिया था.

