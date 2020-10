KXIP vs SRH: डेविड वॉर्नर ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा 'महारिकॉर्ड' बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने

KXIP vs SRH: राशिद खान ने हवा में ललचाई गेंद फेंककर, 'KL Rahul' को ऐसे किया बोल्ड..देखें Video

वॉर्नर अपनी 35 रन की पारी में 3 चौके और 2 छक्के जमाने में सफल रहे. हैदराबाद के कप्तान को रवि बिश्नोई ने आउट कर पवेलियन की राह दिखाई. डेविड वॉर्नर ने पंजाब के खिलाफ आईपीएल में अबतक कुल 19 मैच खेल लिए हैं. वहीं कोलकाता के खिलाफ आईपीएल में वॉर्नर ने 23 पारी खेल चुके हैं.

वॉर्नर इसके अलावा आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. साल 2014 को वॉर्नर पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सदस्य बने थे. वॉर्नर की कप्तानी में 2016 में हैदराबाद आईपीएल के खिताब जीत चुके हैं. 2014 के बाद से आईपीएल में ऐसा पहली बार हुआ है जब वॉर्नर लगातार 5 पारियों में अपना पचासा पूरा नहीं कर पाए हैं.

David Warner's last five inngs

48(38) vs RR Dubai

9(13) vs CSK Dubai

47(33)* vs KKR Abu Dhabi

4(4) vs RR Dubai

35(20) vs KXIP Dubai



This is the first instance of Warner failing to go past 50 in five successive innings in IPL since he started playing for SRH in 2014.#KXIPvSRH