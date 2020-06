डेविड वॉर्नर को भरोसा- टी-20 वर्ल्डकप के स्थगित होने पर होगा IPL

उन्होंने कहा, ‘‘अगर क्रिकेट आस्ट्रेलिया हमें वहां जाने की स्वीकृति देता है तो मुझे यकीन है कि हम क्रिकेट खेलने आएंगे. बायें हाथ के बल्लेबाज वार्नर भी पहले ही कह चुके हैं कि टीमों की संख्या को देखते हुए टी20 विश्व कप का आयोजन मुश्किल काम होगा. उन्होंने कहा कि सभी इस मामले में आईसीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. वार्नर ने कहा, ‘‘देखिए, टी20 विश्व कप को स्थगित करने को लेकर काफी बातें हो रही हैं, आस्ट्रेलिया में विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए प्रत्येक देश को लाना भी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि 14 दिन के पृथकवास का समय है.

उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा हमें सुनिश्चित करना है कि आस्ट्रेलिया में कोविड-19 के प्रकोप को दोबारा हावी होने से रोकें. आस्ट्रेलियाई सरकार ने फिलहाल पाबंदियां लगा रखी हैं। बेशक हमें इन नियमों का पालन करना होगा और बेशक हमें आईसीसी के फैसले का इंतजार करना होगा. वार्नर ने कहा कि अधिकतर आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल में खेलना चाहते हैं जिसका आयोजन सितंबर-अक्तूबर में किया जा सकता है अगर टी20 विश्व कप और एशिया कप स्थगित हुआ तो.

उन्होंने कहा, ‘‘देखिए, पूरी संभावना है कि स्वीकृति मिलने पर नीलामी में चुने गए सभी खिलाड़ी खेलने को तैयार हो जाएंगे। हमें यात्रा करनी है इसलिए हमें सरकार की स्वीकृति लेनी होगी. वार्नर ने कहा, ‘‘अगर क्रिकेट आस्ट्रेलिया हमें वहां जाने और टूर्नामेंट में खेलने की स्वीकृति देता है तो मुझे यकीन है कि खिलाड़ी दोबारा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे. गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में प्रतिबंध के कारण 2018-19 में भारत के खिलाफ पिछली घरेलू श्रृंखला में नहीं खेल पाए वार्नर टीम इंडिया के खिलाफ आस्ट्रेलिया में चार टेस्ट मैचों की आगामी श्रृंखला में खेलने को लेकर उत्सुक हैं.

वार्नर हालांकि इस हाई प्रोफाइल श्रृंखला के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली को उकसाना नहीं चाहते. उन्होंने कहा, ‘‘विराट कोहली ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे छेड़ा जाए और भालू को छेड़ने का कोई मतलब नहीं है. वार्नर ने आगामी श्रृंखला पर कहा, ‘‘खाली स्टेडियम में भारत का सामना करना अवास्तविक होगा। मैं टीम में जगह बनाना चाहता हूं और उस श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहता हूं। पिछली बार हमारा प्रदर्शन खराब नहीं था लेकिन अच्छी टीम ने हमें हराया था और उनकी गेंदबाजी शानदार है. उन्होंने कहा, ‘‘अब भारत का बल्लेबाजी क्रम सर्वश्रेष्ठ है और हमारे गेंदबाज इसे निशाना बनाना चाहेंगे और भारतीय दर्शक इसे देखने को बेताब होंगे.

