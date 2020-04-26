ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर डेविड वॉर्नर वाइफ और बेटी संग करने लगे डांस, देखें Viral Video

खास बातें
- डेविड वॉर्नर का वाइफ और बेटी संग TikTok Video Viral
- क्रिकेट फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को
- 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो
पूरी दुनिया में कोरोनावायरस (Coronavirus) से तबाही मची है. COVID-19 के बचाव के लिए कई देश में लॉकडाउन लागू हैं. उसमें से एक देश ऑस्ट्रेलिया भी है. बता दें कि कोरोनालॉकडाउन के कारण क्रिकेटरों को भी अपने घर पर ही रहना पड़ रहा है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर (David Warner) घर में परिवार वालों के साथ रहकर अच्छा समय बिता रहे हैं. इतना ही नहीं वाइफ और बच्चे के साथ टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाकर फैन्स का दिल भी जीत रहे हैं. कुछ दिन पहले वॉर्नर ने अपनी बेटी संग 'शीला की जवानी' गाने पर डांस किया था और वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. अब एक बार फिर वॉर्नर ने टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाया है. इस बार वॉर्नर के साथ उनकी वाइफ और बेटी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सबसे खास बात ये है कि वॉर्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी और बल्ले को लेकर वाइफ और बेटी संग डांस कर रहे हैं.
@davidwarner31Jawsh 685 | Laxed [SIREN BEAT] - emmapearson033
इस वीडियो को भी काफी देखा जा रहा है. बता दें कि अपनी बेटी के कहने पर ही वॉर्नर ने टिकटॉक (TikTok Video) अकाउंट बनाया है. गौरतलब है कि क्रिकेटरों में वॉर्नर के अलावा युजवेंद्र चहल भी लगातार टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाकर फैन्स का खूब मनोरंजन करते रहते हैं. क्रिकेटर इन दिनों टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) के अलावा इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के जरिए भी खुद को व्यस्त रख रहे हैं.
दुनिया में28,98,082मामले18,73,028सक्रिय8,22,030ठीक हुए2,03,024मौतकोरोनावायरस अब तक 185 देशों में फैल चुका है. April 26, 2020 11:19 am बजे तक दुनियाभर में कुल 28,98,082 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2,03,024 की मौत हो चुकी है. 18,73,028 मरीज़ों का उपचार जारी है और 8,22,030 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. .
भारत में26,496 1990मामले19,868 1200सक्रिय5,804 741ठीक हुए824 49मौतभारत में, 26,496 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 824 मौत शामिल हैं. April 26, 2020 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 19,868 है और 5,804 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.
राज्यवार व जिलावार विवरण
राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत DistrictCasesMumbai3029Pune660Thane465Nashik96Nagpur76Mumbai Sub Ur67Yavatmal32Aurangabad30Sangli27Ahmednagar27Sholapur21Buldhana21Palaghar17Akola17Raigad17Satara14Kolhapur8Latur8Ratnagiri7Amravati6Jalgaon3Osmanabad3Sindhudurg (kudal)2Chandrapur2Dhule2Beed1Washim1Parbhani1Jalna1Nandurbar1Gondia1Hingoli1Details Awaited*2964
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DistrictCasesAizwal West1
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DistrictCasesLohit1
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0Coronavirus Outbreak:फुल कवरेजभारत में मामलेहेल्पलाइनFAQs
वॉर्नर ने अभी हाल ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ऑफिशयल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर जॉनी बेयरस्टो के साथ लाइव बात चीत की, इस दौरान व़ॉर्नर ने आईपीएल में हैदराबाद के गेंदबाजों को बेस्ट बताया है. बता दें कि कोरोना के कारण आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. पहले आईपीएल 29 मार्च से खेला जाना था. गौरतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने वॉर्नर को एक बार फिर अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है.
भारत में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 24942 हो गई है. अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है. 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं. हालांकि, इस खतरनाक बीमारी से अब तक 5210 मरीज ठीक को चुके हैं