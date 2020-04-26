ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर डेविड वॉर्नर वाइफ और बेटी संग करने लगे डांस, देखें Viral Video

डेविड वॉर्नर (David warner) ने टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाया है. इस बार वॉर्नर के साथ उनकी वाइफ और बेटी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सबसे खास बात ये है कि वॉर्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी और बल्ले को लेकर वाइफ और बेटी संग डांस कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर डेविड वॉर्नर वाइफ और बेटी संग करने लगे डांस, देखें Viral Video

खास बातें

  • डेविड वॉर्नर का वाइफ और बेटी संग TikTok Video Viral
  • क्रिकेट फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं इस वीडियो को
  • 10 लाख से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

पूरी दुनिया में कोरोनावायरस (Coronavirus) से तबाही मची है. COVID-19 के बचाव के लिए कई देश में लॉकडाउन लागू हैं. उसमें से एक देश ऑस्ट्रेलिया भी है. बता दें कि कोरोनालॉकडाउन के कारण क्रिकेटरों को भी अपने घर पर ही रहना पड़ रहा है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेविड वॉर्नर (David Warner) घर में परिवार वालों के साथ रहकर अच्छा समय बिता रहे हैं. इतना ही नहीं वाइफ और बच्चे के साथ टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाकर फैन्स का दिल भी जीत रहे हैं. कुछ दिन पहले वॉर्नर ने अपनी बेटी संग 'शीला की जवानी' गाने पर डांस किया था और वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. अब एक बार फिर वॉर्नर ने टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाया है. इस बार वॉर्नर के साथ उनकी वाइफ और बेटी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में सबसे खास बात ये है कि वॉर्नर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की जर्सी और बल्ले को लेकर वाइफ और बेटी संग डांस कर रहे हैं.

@davidwarner31

इस वीडियो को भी काफी देखा जा रहा है. बता दें कि अपनी बेटी के कहने पर ही वॉर्नर ने टिकटॉक (TikTok Video) अकाउंट बनाया है. गौरतलब है कि क्रिकेटरों में वॉर्नर के अलावा युजवेंद्र चहल भी लगातार टिकटॉक वीडियो (TikTok Video) बनाकर फैन्स का खूब मनोरंजन करते रहते हैं. क्रिकेटर इन दिनों टिकटॉक वीडियो (TikTok Video)  के अलावा इंस्टाग्राम पर लाइव चैट के जरिए भी खुद को व्यस्त रख रहे हैं.

दुनिया में

28,98,082मामले
18,73,028सक्रिय
8,22,030ठीक हुए
2,03,024मौत
कोरोनावायरस अब तक 185 देशों में फैल चुका है. April 26, 2020 11:19 am बजे तक दुनियाभर में कुल 28,98,082 मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 2,03,024 की मौत हो चुकी है. 18,73,028 मरीज़ों का उपचार जारी है और 8,22,030 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. .

भारत में

26,496 1990मामले
19,868 1200सक्रिय
5,804 741ठीक हुए
824 49मौत
भारत में, 26,496 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 824 मौत शामिल हैं. April 26, 2020 8:00 am बजे तक भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 19,868 है और 5,804 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है.

राज्यवार व जिलावार विवरण

राज्य मामले सक्रिय ठीक हुए मौत
DistrictCases
Mumbai3029
Pune660
Thane465
Nashik96
Nagpur76
Mumbai Sub Ur67
Yavatmal32
Aurangabad30
Sangli27
Ahmednagar27
Sholapur21
Buldhana21
Palaghar17
Akola17
Raigad17
Satara14
Kolhapur8
Latur8
Ratnagiri7
Amravati6
Jalgaon3
Osmanabad3
Sindhudurg (kudal)2
Chandrapur2
Dhule2
Beed1
Washim1
Parbhani1
Jalna1
Nandurbar1
Gondia1
Hingoli1
Details Awaited*2964

7628 811

6229 553

1076 236

323 22

DistrictCases
Ahmedabad1298
Surat338
Vadodara188
Rajkot40
Bhavnagar32
Anand28
Bharuch23
Gandhi Nagar17
Patan15
Narmada12
Panchmahal11
Banaskantha10
Arvalli8
Chhota Udepur7
Kutch6
Mehsana6
Botad5
Porbandar3
Mahisagar3
Kheda3
Gir Somnath3
Dahod3
Sabarkantha2
Valsad2
Morbi1
Jamnagar1
Tapi1
Details Awaited*1005

3071 256

2656 233

282 17

133 6

DistrictCases
Tj From Quaritine1080
Central Delhi184
South East130
West Delhi122
South Delhi70
North Delhi60
Shahadara48
South West Delhi42
East Delhi38
New Delhi37
North West Delhi32
North East Delhi25
Details Awaited*757

2625 111

1702 98

869 12

54 1

DistrictCases
Indore915
Bhopal277
Khargon41
Dhaar41
Khandwa (east Nimar)32
Ujjain29
Raisen29
Hoshangabad25
Jabalpur25
Barwani24
Dewas18
Vidisha13
Ratlam13
Morena13
Mandsaur9
Agar8
Shajapur6
Sheopur-kalan4
Alirajpur3
Gwalior3
Sagar2
Shivpuri2
Chindwara2
Betul2
Rajgarh1
Dindori1
Tikamgarh1
Details Awaited*557

2096 244

1787 237

210

99 7

DistrictCases
Jaipur537
Jodhpur228
Bharatpur102
Kota99
Tonk95
Banswara60
Iran Evacuees60
Nagaur58
Jhunjhunu37
Bikaner35
Jaisalmer32
Bhilwara28
Ajmer23
Jhalawar20
Churu14
Dausa13
Alwar7
Dungarpur5
Sawai Madhopur5
Udaipur4
Hanumangarh3
Karauli3
Pali2
Pratapgarh2
Sikar2
Dholpur1
Barmer1
Details Awaited*607

2083 49

1557

493 263

33 6

DistrictCases
Chennai303
Coimbatore133
Tiruppur109
Dindigul76
Erode70
Tirunelveli62
Chengalpattu53
Tiruchirapalli50
Namakkal50
Thiruvallur48
Thanjavur46
Madurai46
Nagapattinam44
Theni43
Karur42
Ranipet39
Villupuram36
Thoothukudi27
Thiruvarur27
Cuddalore26
Tenkasi26
Salem24
Vellore22
Virudhunagar19
Tirupattur17
Nagerkoil (kanyakumari)16
Sivagangai12
Tiruvannamalai12
Ramanathapuram11
Udagamandalam9
Kancheepuram9
Perambalur5
Ariyalur4
Kalllakurichi3
Pudukottai1
Details Awaited*301

1821 66

838

960 94

23 1

DistrictCases
Agra241
Lucknow167
Gautam Budha Nagar98
Meerut75
Saharanpur72
Kanpur59
Firozabad58
Moradabad58
Ghaziabad41
Shamli26
Bijnor26
Basti19
Bulandshahar18
Sitapur17
Hapur17
Amroha17
Baghpat15
Rampur15
Varanasi14
Budaun13
Azamgarh7
Auraiya7
Sambhal7
Mathura6
Maharajganj6
Ghazipur6
Kannauj6
Pratapgarh6
Bareilly6
Muzaffar Nagar5
Jaunpur5
Lakhimpur Kheri4
Mainpuri4
Hathras4
Kanshi Ram Nagar (kasganj)3
Mirzapur3
Etah3
Etawah3
Kaushambi2
Banda2
Pilibhit2
Hardoi2
Rae-bareilly2
Unnao1
Sultanpur1
Bara-banki1
Sant Kabir Nagar1
Shahjahanpur1
Sant Ravi Das Nagar (bhadoi)1
Mau1
Gonda1
Allahabad1
Details Awaited*617

1793 172

1505 156

261 14

27 2

DistrictCases
Kurnool158
Guntur128
Krishna76
Nellore67
Prakasam44
Kadapa37
West Godavari35
Anantapur29
Chittoor28
East Godavari24
Visakhapatnam20
Details Awaited*415

1061 106

859 78

171 26

31 2

DistrictCases
Hyderabad472
Suryapet75
Nizamabad56
Vikarabad36
Hyderabad Rural (ranga Reddy)35
Gadwal (jogulamba)32
Medchal30
Warangal25
Adilabad19
Karimnagar19
Nirmal18
Yadadri15
Nalgonda15
Mahaboobnagar12
Kamareddy11
Sangareddy8
Khammam7
Medak6
Asifabad (komarambhim)5
Kothagudem (badadri)4
Jagityal3
Siricilla (rajanna)3
Bhupalpally (jayashanker)3
Nagarkurnool2
Peddapally2
Mulugu2
Janagoan2
Siddipet1
Mahabubabad1
Details Awaited*72

991 7

685

280 27

26

DistrictCases
Kolkata184
Howrah79
North 24 Parganas46
Purba Mednipur21
Hooghly12
South 24 Parganas9
Kalimpomg7
Paschim Burdwan7
Nadia6
Jalpaiguri5
Darjeeling4
Paschim Mednipur4
Diamond Harbour-hd3
Murshidabad2
Basirhat-hd1
Purba Burdwan1
Nandigram-hd1
Details Awaited*219

611 40

488 38

105 2

18

DistrictCases
Mysuru84
Bbmp66
Belagavi42
Vijayapura32
Kalburgi27
Bengaluru (u)23
Bagalkote21
Chikkaballapur16
Bidar15
Dakshin Kannada14
Ballari13
Mandya12
Bengaluru (r)12
Uttara Kannada11
Dharwad7
Gadag4
Udupi3
Tumakuru2
Davanagere2
Kodagu1
Chitradurga1
Details Awaited*92

500 26

324 20

158 6

18

DistrictCases
Bandipora81
Srinagar79
Baramulla43
Kupwara31
Jammu27
Shopian22
Udhampur20
Ganderbal14
Badgam13
Kulgam6
Rajouri4
Samba4
Anantnag3
Pulwama3
Details Awaited*144

494 40

376 36

112 3

6 1

DistrictCases
Kasaragode170
Cannanore(kannur)92
Ernakulam24
Kozhicode (calicut)20
Malappuram20
Pathanamthitta17
Thiruvananthapuram14
Thrissur13
Idukki10
Kollam9
Palakkad8
Alappuzha5
Kottayam3
Wyanad3
Details Awaited*49

457 7

115

338 7

4 1

DistrictCases
Sasnagar61
Jalandhar48
Patiala26
Pathankot24
Nawanshahr (sbs Nagar)19
Ludhiana16
Amritsar11
Mansa11
Hoshiarpur7
Moga4
Rupnagar3
Sangrur3
Faridkot3
Kapurthala2
Barnala2
Fatehgarh Sahib (sarhind)2
Muktsar1
Gurdaspur1
Firozepur1
Details Awaited*53

298

214

67

17

DistrictCases
Nuh57
Faridabad42
Gurgaon38
Palwal34
Panchkula18
Ambala12
Sonepat7
Karnal6
Panipat5
Sirsa4
Yamunanagar3
Bhiwani3
Kurukshetra2
Kaithal2
Jind2
Hissar2
Rohtak1
Fatehabad1
Charkhi Dadri1
Details Awaited*49

289 17

110

176 20

3

DistrictCases
Siwan29
Nalanda28
Munger20
Begusarai9
Patna7
Gaya5
Buxar4
Gopalganj3
Nawada3
Bhagalpur1
Bhojpur1
Lakhisarai1
Saran1
Vaishali1
Details Awaited*130

243 20

195 20

46

2

DistrictCases
Khurda (bhuvaneshwar)46
Bhadrak8
Balasore3
Jajpur2
Kalahandi2
Kendrapara2
Sundargarh2
Cuttack1
Dhenkanal1
Puri1
Details Awaited*26

94

60

33

1

DistrictCases
Ranchi25
Bokaro10
Hazaribagh3
Dhanbad2
Simdega2
Deoghar1
Giridh1
Koderma1
Details Awaited*22

67 10

51 5

13 5

3

DistrictCases
Dehradun24
Nainital9
Haridwar7
Udhamsingh Nagar4
Almora1
Pauri Garhwal1
Details Awaited*2

48

22

26 1

0

DistrictCases
Una16
Solan9
Chamba6
Kangra5
Hamirpur2
Sirmaur1
Details Awaited*1

40

17

22 4

1

DistrictCases
Korba28
Raipur5
Bilaspur1
Durg1
Rajnandgaon1
Details Awaited*1

37 1

5

32 2

0

DistrictCases
Golaghat9
Marigaon6
Dhubri4
Goalpara4
Nalbari4
Kamrup Metro2
Cachar1
Hailakandi1
Kamrup1
Karimganj1
Lakhimpur1
S Mancachar1
Details Awaited*1

36

16

19

1

DistrictCases
South Andaman16
Details Awaited*17

33 6

22 6

11

0

DistrictCases
Chandigarh26
Details Awaited*2

28 1

13

15 1

0

DistrictCases
Leh (ladakh)14
Details Awaited*6

20

6

14

0

DistrictCases
East Khasi Hills11
Details Awaited*1

12

11

0

1

DistrictCases
Puducherry6
Details Awaited*1

7

4

3

0

DistrictCases
North Goa6
South Goa1

7

0

7

0

DistrictCases
Imphal West1
Thoubal1

2

0

2

0

DistrictCases
Gomati1
North Tripura1

2

0

2 1

0

DistrictCases
Aizwal West1

1

1

0

0

DistrictCases
Lohit1

1

0

1

0

Coronavirus Outbreak:फुल कवरेजभारत में मामलेहेल्पलाइनFAQs

वॉर्नर ने अभी हाल ही सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के ऑफिशयल अकाउंट से इंस्टाग्राम पर जॉनी बेयरस्टो के साथ लाइव बात चीत की, इस दौरान व़ॉर्नर ने आईपीएल में हैदराबाद के गेंदबाजों को बेस्ट बताया है. बता दें कि कोरोना के कारण आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. पहले आईपीएल 29 मार्च से खेला जाना था. गौरतलब है कि सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने वॉर्नर को एक बार फिर अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है.

भारत में संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 24942 हो गई है. अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो आपको बता दें कि कोरोना के 1490 नए मामले सामने आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है. 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं. हालांकि, इस खतरनाक बीमारी से अब तक 5210 मरीज ठीक को चुके हैं

David Andrew WarnerVirat KohliIndian Premier League 2020Sunrisers HyderabadCricket
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