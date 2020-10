DC vs CSK: रवींद्र जडेजा ने मारा छक्का, गेंद गई स्टेडियम से बाहर, गेंद उठाकर भाग गया शख्स ...देखें Video

IPL 2020 DC vs CSK Match no 34th: दिल्ली कैपिटल्स (DC vs CSK) के खिलाफ मैच के दौरान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने एक छक्का ऐसा मारा जो स्टेडियम से बाहर गई,. इसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल 18वें ओवर दिल्ली के गेंदबाज तुषार देशपांडे की पांचवीं गेद पर जडेजा ने डीप स्क्वायर लेग की तरफ करारा छक्का मारा जो शारजाह स्टेडियम ( Sharjah Cricket Stadium,Sharjah ) से बाहर जाकर सड़क पर गिरी. गेंद सड़कर गिरने से वहां से गुजर रहे शख्स ने गेंद को अपने पास रख लिया. जडेजा ने इस गेंद पर 79 मीटर छक्का जमाया. इससे पहले वाले मैचों में भी स्टेडियम से बाहर गई गेंद को लेकर शख्स भाग चुका है. बता दें कि चेन्नई सुपरकिंग्स ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए. जडेजा ने 13 गेंद पर 33 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे

WATCH - Jadeja's pick-up SIX!



Flicked away and just like that goes for a SIX. A souvenir to take home for the man on the street. Watch this!https://t.co/EKDfNCNKX8#Dream11IPL | @imjadeja