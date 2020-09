DC vs Kings XI Punjab: अनिल कुंबले की इस बड़ी गलती के कारण पंजाब सुपर ओवर में हारा, अभी तक हो रही चर्चा

रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच खेला गया मुकाबला क्रिकेटप्रेमियों के बीच अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. और चर्चा हो भी क्यों न? आखिरी ऐसे रोमांचक मुकाबले रोज-रोज थोड़ी ही देखने को मिलते हैं. झमाझम चौकों-छक्कों की बारिश, इतने उतार-चढ़ाव. फिर टाई के बाद सुपर ओवर! वास्तव में पंजाब ने मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के बूते यह मैच खराब शुरुआत और उम्मीदें पस्त पड़ने के बाद छीन लिया था, लेकिन सुपर ओवर में कहानी दिल्ली की जीत के रूप में लिखी गई, लेकिन प्रशंसकों के बीच चर्चा है कि पंजाब के मेंटोर अनिल कुंबले की एक बड़ी चूक के कारण मुकाबला पंजाब के हाथ से निकल गया. वास्तव में सुपर ओवर शुरू भी नहीं हुआ था कि कमेंटेटरों के बीच चर्चा जोर-शोर से शुरू हो गयी कि आखिरी कुंबले यह गलती कैसे कर सकते हैं? लेकिन क्रिकेट मैदान पर दिग्गज भी चूक जाते हैं और अनिल कुंबले भी कोई अपवाद नहीं हैं!

