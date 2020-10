DC vs MI: धवन और पृथ्वी शॉ सस्ते में आउट हुए, तो ट्रोलर्स ने मिर्जापुर-2 शैली में Memes से मनाया मजाक

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में प्ले-ऑफ में जगह पक्की करने के लिए दो अंक ढूंढ रही दिल्ली कैपिल्टल (Delhi Capitals) की शुरुआत पहले से ही 'सेफ' हो चुकी मुबंई इंडियंस (MI) के खिलाफ अच्छी नहीं रही. लगातार दो शतक बनाने वाले गब्बर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का बल्ला पहले ही ओवर में खामोश हो गया. उम्मीद थी कि कुछ मैचों में बाहर बैठने वाले पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को बाहर बैठने के बाद कुछ अक्ल आएगी, लेकिन सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज की आलोचना झेलने के बावजूद पृथ्वी ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया और इस मैच में भी वह 10 रन ही बना सके. और जैसे ही ये बल्लेबाज पवेलियन लौटे, तो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पर रचनात्मक ट्रोलरों से बचना नामुमकिन है. और दिल्ली की हालत पतली होते ही ट्रोलर्स ने इन दोनों की मीम्स के जरिए बखिया उधेड़नी शुरू कर दी! आप खुद ही देखिए ट्रोलर्स की कलाकारी का नमूना.



इस फैंस ने इस कलाकारी से पृथ्वी शॉ पर तंज कसा है

*after watching Prithvi Shaw batting in IPL*



Shreyas lyer to Shaw:#MIvsDCpic.twitter.com/CnTEzKl7V4 — Rahul Agarwal (@RahulAgarwallll) October 31, 2020

इस फैन ने बताया है कि इन्होंने धवन और शॉ को ड्रीम इलेवन में क्रमश: कप्तान और उपकप्तान चुना था

Me, after making dhawan (captain) and Shaw (vice captain) of my dream11 team :- #MIvsDCpic.twitter.com/bUMvU9652V — (@Samcasm7) October 31, 2020

हालांकि, स्टोइनिस खुद बड़े तीर नहीं मार सके, लेकिन उनके आउट होने से पहले फैन ने धवन के आउट होने पर स्टोइनिस के मूड के बारे में बता दिया

Stoinis and dhawan in dressing room after 1st innings:#MIvsDCpic.twitter.com/aZbpJdGQ3I — Ssrfan (@Ssrfan478780364) October 31, 2020

बच्चन साहब ने भी पंत के आगे हाथ जोड़ लिए हैं !!

पंत फैंस के सबसे ज्यादा निशाने पर हैं

If eating Balls in T20 Cricket is an art then baby Shitter Rishabh Pant is a Picasso of it. Best T20 Test Batsman #MIvsDCpic.twitter.com/M76SqAZKHo — ᏒᎧᎷᏋᎧ //TEAM Rahul (@Romeo_theboss) October 31, 2020

Dhawan 0(1) entering the pavilion after getting out for a first ball duck



Prithvi Shaw - "enna sithappu, saapteengalaa?" pic.twitter.com/yEbx4fksj2 — Vishakan Soundararajan (@Vishak_Sound) October 27, 2020

धवन को भी ट्रोलर्स ने अपनी कल्पनाओं में जगह दी है!

