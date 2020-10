DC vs MI: मुंबई की जीत में ईशान किशन ने जमाया तूफानी अर्धशतक, दोस्त रिषभ पंत ने यूं गले से लगाया..देखें Video

इससे पहले जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने दिल्ली का टीम को केवल 110 रन पर रोक दिया. बुमराह ने गजब की गेंदबाज की और 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लेने में सफल रहे. बुमराह के अलावा ट्रेंट बोल्ट ने भी 3 विकेट लेकर दिल्ली की टीम के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर लिया.

DC vs MI: राहुल चाहर ने शेन वार्न की तरह पिच पर घुमाई गेंद, श्रेयस अय्यर हुए स्टंप..देखें VIDEO

दिल्ली की ओर से सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने 25 बनाए. आईपीएल में दिल्ली की टीम का यह 12वां सबसे कम टीम स्कोर है. वहीं बिना ऑलआउट हुए दिल्ली की टीम का आईपीएल में यह सबसे कम टीम स्कोर है.

An emphatic win for @mipaltan as they beat #DC by 9 wickets.@ishankishan51 with an unbeaten knock of 72.



Scorecard - https://t.co/8MWEaoY1Qn#Dream11IPLpic.twitter.com/nSydSGOkii