DC vs RCB: दिल्ली और बेंगलोर के बीच आज आर-पार की टक्कर, जीतने वाला पाएगा प्ले-ऑफ का टिकट, लेकिन...

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के बीच एक बड़ा मुकाबला है. और यही वह मुकाबला है, जो टूर्नामेंट की क्वालीफायर-2 टीम तय करेगा. मतलब आर-पार की लड़ाई, जो जीतेगा, वह प्ले-ऑफ का टिकट पाएगा. मुंबई इंडिंयस (MI) अभी तक प्ले-ऑफ का टिकट पाने वाली इकलौती टीम है. वैसे आज के मुकाबला के एक मतलब यह भी है कि हारने वाली टीम का टूर्नामेंट से पत्ता भी कट सकता है. कारण यह है कि कई गणित और संयोजन बन रहे हैं. वैसे पिछले दिनों दिल्ली और बेंगलोर दोनों ने ही जिस तरह क्रिकेट खेली, उसे देखते हुए इनका अंतिम चार में जगह बनाना तय दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अंतिम दौर में आते-आते इनकी गाड़ी पूरी तरह से पटरी से उतर गई और अब ये दोनों ही ऐसे हालात में फंस गए हैं, जहां से इनमें से कोई एक टीम बाहर भी हो सकती है. जहां, बेंगलोर को पिछले तीन लगातार मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा है, तो दिल्ली को चार हार का सामना करना पड़ा है. कुल मिलाकर अब से कुछ ही घंटे बाद एक जबर्दस्त मुकाबला होने जा रहा है. हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं पिच से लेकर तमाम अहम पहलू और 'सबसे बड़ा मुकाबला' किसके बीच होने जा रहा है.

