DC vs RCB: दिल्ली और बेंगलोर मुकाबले को लेकर उत्साह चरम पर, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव memes छाए

अब जबकि मुकाबला आर-पार का हो चला है, तो जाहिर है कि अबुधाबी की पिच पर मैच बहुत ही घमासान होने जा रहा है और यही वजह है कि इस मैच की भूमिका जबर्दस्त बन गयी है और मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स चल रहे हैं. हमेशा की तरह रचनात्मक Memes की बाढ़ सी आ गयी है और फैंस दिखा रहे हैं कि वे कितने ज्यादा क्रिएटिव हैं. चलिए इन मीम्स पर आप गौर फरमा लें.

इस फैंस ने सालों पहले थ्री-इडियट फिल्म के सीन पर कलाकारी दिखायी है



हालिया बनने वाले Memes पर मिर्जापुर पार्ट-2 का खासा असर रहा है

बात सही है कि विराट और अय्यर खिलाड़ियों को किंग खान के अंदाज में हौसलाअफजाई करेंगे !!

यह फैन नेट रन रेट को लेकर कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं !

According to NRR Criteria if the match goes until 18th or 19th over both teams will be save at most possible instance with win margin less than 20 runs#DCvRCBpic.twitter.com/SqpPlsGDbd