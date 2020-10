IPL 2020: पडिक्कल ने लिया बाउंड्री पर 'Impossible Catch', बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी हो गए हैरान..देखें Video

शाहीन अफरीदी का T20 क्रिकेट में कमाल, महज 20 साल की उम्र में रचा इतिहास

आईपीएल के 19वें मैच में गेंदबाज मोईन अली की गेंद पर श्रेयस ने छक्का जमाने की कोशिश में हवा में लंबा शॉट मारा, गेंद बाउंड्री के पार जा रही थी, तभी फील्डर देवदत्त ने बाउंड्री पर कैच लपक लिया लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और बाउंड्री लाइन के पार जाने लगे. ऐसे में देवदत्त ने चालाकी दिखाई और गेंद को हवा में उछाल दिया. इसके बाद फिर पडिक्कल ने बाउंड्री लाइन के अंदर आए और कैच लपक लिया. वहीं दिल्ली के कप्तान श्रेयस देखते रह गए और बूझे मन से पवेलियन की ओर गए. अय्यर ने 13 गेंद पर 11 रन की पारी खेली.

WATCH - Padikkal does a du Plessis.



On the boundary ropes, kept his balance and @devdpd07 caught one right off catching book of @faf1307.https://t.co/QC7Wa0yZ8h#Dream11IPL#RCBvDC