DC vs RR, IPL 2020 Score: दोनों टीमों के बीच पिछले मैच में RR को हार का सामना करना पड़ा था (@IPL/BCCI)

DC vs RR IPL Score Live Updates : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2020) के 30वें मुकाबले में अब से कुछ देर बाद दिल्‍ली कैपिटल्‍स का मुकाबला राजस्‍थान रॉयल्‍स की (DC vs RR) टीम से होगा. मैच दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. टूर्नामेंट के इस सीजन में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की DC टीम ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है. दिल्‍ली की टीम आज यदि जीती तो मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़कर फिर अंकतालिका में नंबर वन पर पहुंच जाएगी. दिल्‍ली और मुंबई, दोनों ही टीमों के इस समय सात मैचों में पांच जीत के साथ 10-10 अंक हैं.हालांकि मैच में दिल्‍ली को अपने धाकड़ प्‍लेयर ऋषभ पंत की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी जो फिटनेस की समस्‍या से जूझ रहे हैं. स्‍टीव स्मिथ की राजस्‍थान रॉयल्‍स (RR) टीम की बात करें तो उसके लिए यह मैच पिछली हार का बदला चुकाने का मौका होगा. टूर्नामेंट के इस सीजन में 9 अक्‍टूबर को DC vs RR के बीच मैच हुआ था जिसे श्रेयस की दिल्‍ली टीम ने लगभग एकतरफा अंदाज में 46 रन से जीता था. दोनों टीमों में स्‍टार प्‍लेयर्स की भरमार हैं. दिल्‍ली टीम में यदि श्रेयस अय्यर, पृथ्‍वी शॉ, शिखर धवन, मार्कस स्‍टोइनिस और कगिसो रबाडा हैं तो राजस्‍थान टीम में जोस बटलर, स्‍टीव स्मिथ, राहुल तेवतिया और संजू सैमसन जैसे धाकड़ प्‍लेयर. हरफनमौला बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes)के आने से राजस्‍थान टीम और अधिक संतुलित हुई है, ऐसे में क्रिकेटप्रेमियों को रोमांचक मुकाबले की दावत मिलने की पूरी संभावना है.