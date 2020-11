DC vs SRH, Qualifier 2: जम्मू-कश्मीर के अब्दुल समद ने दिल्ली के खिलाफ मैच में दिखाया दम, इरफान पठान बोले- गर्व है.."

हैदराबाद को हराकर दिल्ली पहुंचा IPL फाइनल में, केन विलियमसन की पारी ने जीता दिल..देखें Video

Abdul Samad has hit 5 sixes this IPL:



2 vs Norje

2 vs Bumrah

1 vs Cummins#IPL2020#DCvSRH — Bharath Seervi (@SeerviBharath) November 8, 2020

Yes he should have won the game for @SunRisers but really proud of #abdulsamad for showing character and power game. #1stseasonofipl — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 8, 2020

बता दें कि समद आईपीएल (IPL) में खेलने वाले जम्मू कश्मीर के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. समद से पहले कश्मीर से परवेज रसूल और रसिख सलाम ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिला. दिल्ली के खिलाफ मैच में समद ने एनरिच नॉर्टजे के गेंदबाजी पर जमकर बल्लेबाजी की और 2 छक्के जमाए. इस आईपीएल में कश्मीर से आए इस बल्लेबाज ने बुमराह, कमिंस और रबाडा जैसे गेंदबाजों के खिलाफ छक्का जमाने में सफलता हासिल की है.

Abdul Samad gonna be a special & Big player in future.. played some brilliant shots today specially that pull shot against Nortje @SunRisers vs @DelhiCapitals@IPL2020@IPL — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 8, 2020

मैच के बाद इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर समद को बधाई दी, इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा कि, जरूर हैदराबाद की टीम को मैच जीताना चाहिए था लेकिन मुझे अब्दुल समद पर गर्व है उसने खुद को साबित किया है" हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने भी समद को लेकर ट्वीट किया, भज्जी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'अब्दुल समद भविष्य में बड़ा खिलाड़ी बनने वाले हैं, उन्होंने कुछ जबर्दस्त शॉट खेले, एनरिच नॉर्टजे के खिलाफ जो पूल शॉट उन्होंने खेला वह कमाल की थी...'

