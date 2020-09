DD vs CSK: गौतम ने दिल्ली के खिलाफ कई वजहों से एमएस धोनी पर साधा जमकर निशाना, पूर्व ओपनर बोले कि...

गंभीर ने पहले एमएस धोनी के सातवें नंबर पर बैटिंग करने आने के फैसले को आड़े लेते हुए कहा कि कोई अगर और कप्तान होता, तो उसकी इस फैसले के लिए बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ती, लेकिन अब वह एमएस धोनी हैं, तो लोग इस क्रम को लेकर ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाप एमएस धोनी 217 रनों के विशाल टारगेट का पीछा कर रहा था और धोनी तब बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे, जब चेन्नई को 38 गेंदों पर 103 रनों की दरकार थी.

गौतम ने कहा कि ईमानदारी से कहूं, तो मैं तो आश्चर्य में था कि एमएस नंबर-7 पर बैटिंग के लिए उतरे. खुद से पहले सैम कुरेन और रितुराज को भेजना मुझे समझ नहीं आया. वास्तव में, इन हालात में एमएस को आगे रहकर नेतृत्व करना चाहिए था. उनका यह फैसला ऐस नहीं था, जिसे आप आगे आगकर नेतृत्व करना काहते हैं. जब आप 217 रनों का पीछा करते हो और नंबर सात पर आते हो, तो मैच खत्म हो चुका होता है! संभवत: फैफ डु प्लेसी इकलौते ऐसे खिलाड़ी रहे, जो योद्धा की तरह खेले.

“We wanted to try Sam, Jadeja up. Towards the end, you will see senior guys stepping up but at the start of tournament we want to try things, if not, we know who can do it later. I haven't batted for a long time, and the 14-day quarantine hasn't really helped."

