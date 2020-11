हैदराबाद को हराकर दिल्ली पहुंचा IPL फाइनल में, केन विलियमसन की पारी ने जीता दिल..देखें Video

DC vs SRH, Qualifier 2: शिखर धवन का धमाका, IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने

केन विलियमसन ने जीता दिल

विलियमसन ने अपनी अर्धशतकीय पारी से फैन्स का दिल जीत लिया. विलियमसन भले ही हैदराबाद की टीम को मैच नहीं जीता पाए लेकिन उनकी पारी की तारीफ खूब हो रही है. एलिमिनेटर मैच में भी विलियमसन ने अर्धशतक जमाकर टीम को जीत दिलाई थी.

WATCH - Williamson launches Rabada for a SIX Length ball from Rabada and Williamson launched it over mid-wicket for a mammoth six. How good was that from ice-cool Kane. https://t.co/Ct6oh9XtbT #Dream11IPL #Qualifier2

Kane Williamson in IPL 2020 playoffs:



50* (44) Vs RCB.

67 (45) Vs DC.



•The man of big occasions, his calm and composed innings took SRH to Qualifiers 2 and today he gave his all to take SRH in the finals. He's improved his T20 game so much, one of the underrated T20 batsman.