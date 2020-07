दिल्ली के इस ऑलराउंडर ने लिया संन्यास, विराट व कोहली के झगड़े में बीच-बचाव से हुए थे चर्चित

वह 119 लिस्ट ए और 146 टी20 मैच भी खेले. आईपीएल में रजत भाटिया कुछ सेशन केकेआर के लिए खेले और क्रिकेटप्रेमी उन्हें उस क्रिकेटर के रूप में भी जानते हैं, जब वह आईपीएल मैच के दौरान गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच हुए झगड़े में बीच-बचाव के लिए आगे आए थे. और यह रजत भाटिया ही थे, जिनके बीच-बचाव करने पर दोनों क्रिकेटर अलग हुए.

पिछले सत्र में दिल्ली में जन्में इस क्रिकेटर ने बांग्लादेश में लिस्ट ए क्रिकेट भी खेला. रजत भाटिया ने कहा, ‘‘मैंने पिछले साल ही संन्यास के बारे में फैसला कर लिया था. मैं यहां घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहा था और फिर कमेंटरी करने लगा. फिर मैं बांग्लादेश में बतौर पेशेवर खेल रहा था लेकिन इस साल उन्होंने पेशेवर खिलाड़ियों को रखना बंद कर दिया और फिर कोरोना वायरस फैल गया. इसलिये मैंने सोचा कि अब संन्यास लेने का समय आ गया है.'

Tq u RAJAT BHATIA for all the memories



Apart from all tq u for not letting these two Delhi boys to do something wiered on cricket om cricket field where we were habituated of viewing flawless boundaries pic.twitter.com/OAVtIxemlj