भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगाई रोक, शोएब मलिक नहीं मिल पा रहे वाइफ सानिया से, अब इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे देरी से

Pakistan tour of England: कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण भारत ने 31 जुलाई तक इंटरनेशनल उड़ानों पर बैन (International flights suspended till July 31) लगा दिया है, जिसके कारण पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) अपनी वाइफ सानिया मिर्जा (Sania Mirza) से 31 जुलाई के बाद ही मिल पाएंगे. बता दें कि शोएब मलिक (Shoaib Malik) को इंग्लैंड दौरे पर जाना है, उससे पहले वह अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी शोएब को इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन कोरोना के कहर के आगे पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी वाइफ और बेटे से नहीं मिल पा रहे हैं. बता दें कि पिछले 5 माह से शोएब अपनी वाइफ सानिया और बेटे से दूर हैं. मलिक 24 जुलाई को इंग्लैंड रवाना होने वाले थे लेकिन अब अगस्त में इंग्लैंड दौरे पर रवाना होंगे. मीडिया में आई रिपोर्ट्स की मानें तो भारत ने 31 जुलाई तक इंटरनेशनल उड़ानों पर बैन लगाया है, ऐसे में वो अपने परिवार वालों से अबतक नहीं मिल पाए हैं. जैसे ही यह बैन भारत सरकार हटाएगी वैसे ही मलिक अपने परिवार वालों से मिलेंगे उसके बाद इंग्लैंड रवाना होंगे.

According to PCB, departure of Shoaib Malik to England has been delayed until the second week of August after India extended the ban on international flights until 31 July, which, in turn, has delayed a planned family reunion.