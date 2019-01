बल्लेबाजी क्रम को लेकर धोनी ने दिया बड़ा बयान, लेकिन...

बल्ले से अपनी फॉर्म वापस पा कर भारत को आस्ट्रेलिया में पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जिताने वाले अनुभवी बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि उनके लिए टीम में संतुलन प्राथमिकता है और इसलिए वह किसी भी स्थान पर खेलने को तैयार हैं. धोनी ने कहा कि वह चाहे नंबर-4 या नंबर-6 पर खेलें उनके लिए टीम का संतुलन प्राथमिकता है. धोनी ने इस सीरीज के तीनों मैचों में अर्धशतक जमाए हैं. और इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. सीरीज के पहले वनडे में धोनी ने अर्द्धशतक बनाया था, लेकिन उनकी धीमी गति को लेकर खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था. लेकिन दूसरे वनडे में और अब शुक्रवार को मेलबर्न में बेहतरीन पारी के बाद पूरा क्रिकेट जगत एकबार फिर से माही-माही कर रहा है.

51 in Sydney

55* in Adelaide

87* in Melbourne@msdhoni is the Player of the Series! #AUSvINDpic.twitter.com/VBdzXt9MsE