Dhoni retirement पर रवि शास्त्री ने कहा, स्टंपिंग करने की कला ‘जेबकतरे’ से भी ज्यादा फुर्तीली थी..

उसके हाथ इतनी फुर्ती से काम करते थे कि वह किसी ‘जेबकतरे' से भी ज्यादा फुर्तीला रहता था. '' धोनी की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इतनी शानदार विरासत तैयार करने के बावजूद धोनी के शांत व्यक्तित्व ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। उन्होंने कहा, ‘‘टी20 में उन्होंने विश्व कप दिलाया और कई इंडियन प्रीमियर लीग खिताब दिलाये। 50 ओवर के क्रिकेट में उन्होंने विश्व कप दिलाया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने भारतीय टीम को विश्व रैंकिंग के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले. '' शास्त्री ने कहा, ‘‘और उसने हमेशा जीवन को सहजता से लिया खड़गपुर से लेकर भारतीय क्रिकेटर तक के दिनों तक वह हमेशा उसी पल के हिसाब से चीजें करता.

Massive boots to fill. It's been a privilege and honour to be part of the dressing room and seeing you as a thoroughbred professional at work. Salute one of India's greatest cricketers. Second to none. Enjoy. God Bless MS DHONI pic.twitter.com/n6CfDTvE9q