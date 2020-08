गौतम गंभीर ने किया दावा- Dhoni का यह रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, मैं शर्त लगा सकता हूं..

गंभीर ने कहा कि धोनी ने कुछ ऐसा किया है जो हमेशा रहने वाला है. मुझे लगता है कि शतक जमाने का रिकॉर्ड टूट जाएगा, कोई आएगा और उसे तोड़ देगा, रोहित शर्मा के दोहरे शतक का भी रिकॉर्ड टूट सकता है लेकिन ऐसा कोई भारतीय कप्तान अब भारतीय क्रिकेट में नहीं आएगा जो आईसीसी के 3 बड़े टूर्नामेंट को जीता सके. एम एस (Dhoni retired) का यह रिकॉर्ड हमेशा रहने वाला है.

"The record for a hundred 100s might get broken, someone can make a lot of ODI double hundreds but I don't think any captain can emulate #MSDhoni & win (all) 3 ICC Trophies" - @GautamGambhir



Will this Dhoni record stay unbeaten forever? #ThankYouMSDhoni#CricketConnectedpic.twitter.com/RDKa6QfRym