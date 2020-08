Dhoni Retirement: 15 अगस्त के शाम भारत के महान क्रिकेटर धोनी (MS Dhoni) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके क्रिकेट करियर की झलक थी तो वहीं बैकग्राउंड में गाना 'मैं पल दो पल का शायर हूं' चल रहा है. धोनी का इस तरह से रिटायरमेंट लेने का यह अंदाज भी लोगों को खूब पसंद आया. अपने रिटायरमेंट के ऐलान में माही ने लिखा, 'आप लोगों के सपोर्ट के लिए ध्नयवाद, 7 बजकर 29 मिनट से उन्‍हें रिटायर मान लिया जाए.' धोनी ने बस कुछ शब्द में ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. धोनी के द्वारा रिटायरमेंट की खबर ने सोशल मीडिया पर हर किसी को भावुक कर दिया. वहीं दूसरी ओर धोनी ने 7 बजकर 29 मिनट का समय खुद के रिटायरमेंट के लिए क्यों चुना, हर किसी के मन में बस यही सवाल खड़े हुए, हालांकि 15 अगस्त के दिन धोनी ने रिटायरमेंट का दिन मुकर्रर किया, ये सभी के समझ में हैं, सभी जानते हैं कि धोनी हमेशा से देश प्रेम और आर्मी प्रेम में रहे हैं, लेकिन उनके समय को लेकर हर किसी के मन में जिज्ञासा है.

See this @ImSarath7 . I think this makes more sense for 19:29 (see time)