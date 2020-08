MS Dhoni के रिटायरमेंट पर रोहित शर्मा का आया रिएक्शन, बोले- 'ब्लू जर्सी में आपको याद करूंगा..'

Dhoni Retirement: एमएस धोनी (MS Dhoni) और सुरेश रैना (Suresh Raina) ने 15 अगस्त को एक साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया. दोनों के संन्यास के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्वीट कर उनके योगदान को याद कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय टीम के दिग्गज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी ट्वीट कर धोनी और रैना के संन्यास पर अपना रिएक्शन दिया है. रोहित ने अपने ट्विटर से दो ट्वीट किए हैं, एक ट्वीट में उन्होंने धोनी का जिक्र किया है तो वहीं दूसरे ट्नीट में रैना को लेकर अपनी भावनाएं शेयर की है. धोनी के लिए रोहित ने बड़ा ही प्यारा मैसेज लिखा है, 'भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे प्रभावी शख्स में से एक, क्रिकेट में और इस खेल के आस-पास उनका बहुत प्रभाव रहा. उनके पास विजन था और उन्हें पता था कि कैसे टीम को बनानी है, ब्लू जर्सी में उन्हें याद करूंगा, लेकिन वो हमारे साथ पीली जर्सी में हैं, 19 सितंबर को टॉस के समय आपसे मिलता हूं एमएस धोनी.'

One of the most influential man in the history of Indian cricketHis impact in & around cricket was massive. He was a man with vision and a master in knowing how to build a team. Will surely miss him in blue but we have him in yellow.



See you on 19th at the toss @msdhonipic.twitter.com/kR0Lt1QdhG