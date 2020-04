धोनी के साथ ऋषि कपूर की तस्वीर शेयर कर वाइफ साक्षी बोलीं- हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे..

बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का गुरुवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया, उनके निधन से पूरा बॉलीवुड शोक में है, क्रिकेटर भी ट्वीट के जरिए इस महान अभिनेता को याद कर रहे हैं. इसी कम्र में महान क्रिकेटर धोनी (Dhoni) की वाइफ साक्षी ने ट्विटर पर ऋषि कपूर की फोटो शेयर की है और उनके परिवार को इस घड़ी में सांत्वना देते हुए अपनी ओर से ट्रिब्यूट दिया है. साक्षी ने लिखा कि जैसे दूसरे लोग इस महान अभिनेता से प्यार करते थे हम उन्हें उसी तरह से प्यार करते थे. साक्षी के द्वारा शेयर की गई यह फोटो सोशल मीडिया पर तुरंत ही वायरल हो गई है. बता दें कि ऋषि कपूर धोनी को अपने फेवरेट क्रिकेटर मानते थे. क्रिकेट पर भी कपूर साहब बराबर अपनी राय भी देते थे. बता दें कि साल 2019 वर्ल्डकप में जब ऋषभ पंत को टीम में शामिल नहीं किया गया था तो ट्वीट कर कोहली (Virat Kohli) और टीम के कोच रवि शास्त्री से सवाल भी किया था.

Condolences to the bereaved family. We loved him like many others!! pic.twitter.com/mUCpV6embU