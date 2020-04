डिएगो मारोडोना ने की हैंड 'ऑफ गॉड' से कोरोना से बचाने की अपील

अर्जेंटीना के अपने जमाने के दिग्गज फुटबालर डिएगो माराडोना ने ‘हैंड ऑफ गॉड' से विश्व को कोरोना वायरस महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की जिससे सभी लोग फिर से सामान्य जिंदगी जी सकें. विश्व कप विजेता माराडोना ने 1986 के विश्व कप की उस घटना का जिक्र किया जब उन्होंने हाथ की मदद से गोल किया था. बाद में उन्होंने इसे ‘हैंड ऑफ गॉड' यानि ईश्वर का हाथ करार दिया था.

Diego Maradona's 1986 World Cup is a must watch. One of the greatest performances in football history. pic.twitter.com/4I3UbBeWQ1