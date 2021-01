SA vs SL: श्रीलंका के दिमुथ करूणारत्ने ने खेली शतकीय पारी, 13 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी धरती पर बना यह रिकॉर्ड

कोहली ने दोनों हाथों से दिखाया विक्‍ट्री साइन तो फैन्स ने लगाए कयास, '4 दिन बाद आएगी खुशखबरी'

दक्षिण अफ्रीका ने पहला टेस्ट भी पारी और 45 रन से जीता था. यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (World Test Championship (2019-2021) का हिस्सा है और दक्षिण अफ्रीका ने पूरे 120 अंक हासिल किए. श्रीलंका ने दिन की शुरुआत चार विकेट पर 150 रन से की. करूणारत्ने ने 91 रन से आगे खेलते हुए एनरिच नोर्ट्जे पर लगातार दो चौकों के साथ 123 गेंद में शतक पूरा किया. श्रीलंकाई कप्तान हालांकि नोर्ट्जे के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर वियान मुल्डर को कैच दे बैठे. उन्होंने 128 गेंद की अपनी पारी में 19 चौके मारे.

एनगिडी ने अगले ओवर में विकेटकीपर बल्लेबाज निरोशन डिकवेला (36) को तेंबा बावुमा के हाथों कैच कराके श्रीलंका को छठा झटका दिया. विल्डर ने इसके बाद दासुन शनाका (08) को पवेलियन भेजा जबकि सिपामला ने वानिंदु हसारंगा (16), दुष्मंता चमीरा (00) और असिता फर्नांडो (00) को आउट करके श्रीलंका की पारी का अंत किया.

Dimuth Karunaratne's 103 the 1st Test century by an Asian opener in South Africa after 13 years. Dimuth's Test centuries 196, 186, 158*, 152, 141, 130, 126, 122, 110 & 103. Only 2 current Asian Test openers have scored 2 or more Test centuries in SENA (Tamim 3, Dimuth 2) #Cricket