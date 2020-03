दिनेश कार्तिक ने दी सलाह, ये 3 काम करके भगाए कोरोनावायरस को, देखें VIDEO

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर सेल्फ आइसोलेशन के लिए अपने घरों में कैद हो गए हैं. केएल राहुल (KL rahul) हो या कोहली (Virat Kohli) सभी घर में रहकर सेल्फ आइसोलेशन की प्रक्रिया अपना रहे हैं. ऐसे में केकेआर (KKR) के कप्तान दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए घर में समय बिता रहे हैं. कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिनेश कार्तिक खाली समय का उपयोग शैडो प्रैक्टिस करते हुए तो वहीं मेडिटेशन करते कर रहे हैं. केकेआर के ट्विटर पर पोस्ट की गई वीडियो में कार्तिक फैन्स को कोरोना (COVID-19) से बचने की सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने सभी से 3 बातों का ध्यान रखने सलाह दी है जिसमें लोगों से दूरी बनाकर, घर में रहने की तो वहीं अपने हाथ को साफ रखने के महत्व को लेकर वीडियो में बात की है.

Our skipper @DineshKarthik has gone into self-isolation



Tell us how you're spending your time at home __________#KorboLorboJeetbo vs #CoronavirusOutbreakindia#StaySafe#KKR#cricket#SocialDistancing#Coronaindiapic.twitter.com/S4uamkNFD8