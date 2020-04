दिनेश कार्तिक ने आईपीएल के आयोजन पर बीसीसीआई को दिया यह सुझाव, लेकिन...

अब जबकि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) लगभग रद्द हो गया है, तो टीम इंडिया से बाहर चल रहे दिनेश कार्तिक ने बोर्ड के समक्ष सुझाव उछाल दिया है. हालांकि, कार्तिक जैसे सुझाव फुटबॉल की दुनिया में भी देखने को मिले हैं, लेकिन बात यह है कि बीसीसीआई इस सुझाव को मानता भी या नहीं . कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा है कि उन्हें खाली स्टेडियम में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट खेलने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी घरेलू मैचों में कुछेक दर्शकों की उपस्थिति में ही खेलकर बड़े हुए हैं. खेल प्रतियोगिताओं को कोविड-19 महामारी के चलते खाली स्टेडियमों में कराने को लेकर सभी की अलग अलग राय हैं.

