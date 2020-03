Womens T20 World Cup: ग्रुप स्टेज में भारत की हीरो रहीं शेफाली वर्मा फाइनल में रही फ्लॉप...

खास बातें फाइनल में शेफाली वर्मा रहीं फ्लॉप ग्रुप स्टेजों में शेफाली ने की थी धमाकेदार परफॉर्मेंस शेफाली ने फाइनल में एलिसा हिली का आसान कैच भी टपकाया

Womens T20 World Cup.महिला टी-20 वर्ल्डकप फाइनल शेफाली वर्मा (Shafali Verma) के लिए न‍िराशा से भरा रहा. फाइनल में शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया की विस्फोटक बल्लेबाज एलिसी हिली का कैच छोड़ा तो वहीं बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रहीं. बता दें कि शेफाली ने एलिसी हिली का कैच उस समय छोड़ा जब वो केवल 9 रन पर थीं. ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरूआत से ही उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करने की शुरूआत कर दी थी. पहले ही ओवर की पांचवीं गेंद पर एलिसा ने कवर की तरफ हवा में शॉट खेला जो सीधे शेफाली वर्मा के हाथों में गई थी, लेकिन शेफाली कैच करने में नाकाम रहीं. इस जीवनदान के बाद एलिसी (Alyssa Healy) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की. उन्होंने फिर 30 गेंद पर अर्धशतक जमाते हुए कुल 75 रनों की पारी खेली. अपनी 75 रनों की पारी में एलिसा ने 39 गेंदों का सामना किया और 7 चौके के साथ -साथ 5 छक्के भी जड़े. एलिसा ने अपनी बल्लेबाजी से मैच का पासा ही पलट दिया. वहीं जब भारतीय पारी की शुरूआत हुई तो शेफाली से काफी उम्मीदें थी लेकिन वो केवल 2 रन ही बना सकीं. शेफाली को गेंदबाज मेगन शट ने विकेटकीपर एलिसा के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेज दिया.

Shafali Verma will do Sachin (2003) and get out in the first over. Its all written — VINAY (@SimplyWazza) March 8, 2020

Shafali Verma is lone warrior. She took us to the final. She failed and we are out.#T20WorldCup — Manish ???? (@IManish311) March 8, 2020

Shafali verma, 16 is learning the lessons of cricket and life in this WC. Happens girl. Has happened to ths best of them. On wards n upwards. Out for 2. Aus rejoice. — neeru bhatia (@neerubhatia3) March 8, 2020

भारत के लिए फाइनल में उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस करना अहम था, लेकिन दुर्भाग्य से शेफाली की किस्मत अच्छी नहीं रही. शेफाली (Shafali Verma) के पहले ही ओवर में आउट होने से भारतीय टीम को धमाकेदार शुरूआत नहीं मिल सकी जिससे टीम पर दबाव आ गया फिर इससे टीम उबर नहीं पाई.

Womens T20 World Cup महिला टी-20 वर्ल्डकप में शेफाली ने 5 पारियों में कुल 163 रन 32.60 के औसत के साथ बनाने में सफल रहीं. ग्रुप स्टेज मुकाबलों में शेफाली शानदार परफॉर्मेंस करने में सफल रहीं थी लेकिन फाइनल में खराब परफॉर्मेंस करना भारतीय टीम की हार का अहम कारण बना. वैसे आपको बता दें कि शेफाली क्रिकेट वर्ल्ड फाइनल खेलने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं।

